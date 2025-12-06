بعد 40 عاما على الكارثة.. تضرر درع محطة تشرنوبل النووية يوقظها من النوم

وقالت الوكالة إن عملية تفتيش الأسبوع الماضي لهيكل العزل الفولاذي الذي اكتمل في عام 2019 وجدت أن تأثير الطائرة المسيرة في فبراير شباط، أدى إلى تدهور الهيكل.وقال رافائيل جروسي للوكالة في بيان إن "بعثة التفتيش أكدت أن (هيكل الحماية) فقد وظائف الأمان الأساسية، بما في ذلك القدرة على الاحتواء، ولكنها خلصت أيضا إلى أنه لم يكن هناك أي ضرر دائم في هياكله الحاملة أو أنظمة المراقبة".وأضاف جروسي أنه تم بالفعل إجراء إصلاحات "ولكن لا يزال الترميم الشامل ضروريا لمنع المزيد من التدهور وضمان السلامة النووية على المدى الطويل"، بحسب رويترز.وذكرت في 14 فبراير شباط أن السلطات الأوكرانية قالت إن طائرة مسيرة مزودة برأس حربي شديد الانفجار ضربت المحطة وتسببت في نشوب حريق وألحقت أضرارا بالكسوة الواقية حول المفاعل رقم أربعة الذي دُمر في عام 1986، وقالت السلطات الأوكرانية إن الطائرة المسيرة كانت روسية، ونفت أن تكون قد هاجمت المحطة.