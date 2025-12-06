خاتم زوجة نائب الرئيس الامريكي يثير ضجة على السوشيال ميديا

وفي مقابلة مع شبكة NBC News، قال فانس إنه "وزوجته أوشا مستمتعان إلى حد كبير بالثرثرة التي تتناول زواجهما، بما في ذلك موجة العناوين الأخيرة حول صور لها بدون خاتم الزواج خلال زيارة قامت بها إلى قاعدة عسكرية مع السيدة الأولى ".وردا على سؤال عما إذا كان يشعر بالإحباط من الاهتمام الذي تحظى به هذه الصورة على غرار الصحف الصفراء، قال: "في أي شيء في الحياة، نتقبل الجيد والسيء".وأضاف نائب الرئيس الأمريكي: "زواجنا قوي كما كان دائما، وأعتقد أن أوشا قد تأقلمت معه بالفعل، وكان من الرائع رؤية كيف تطورت وتكيفت مع هذا الدور الجديد".وتحدث فانس عن حادثة مشابهة حدثت مؤخرا عندما ذهب الزوجان إلى ، حيث أدركت أوشا أنها "تركت خواتمها في الطابق العلوي بعد الاستحمام. وحين فكرت في العودة لجلبها، نصحها فانس بألا تقوم بذلك".وقال: "نعتقد أن هذه الدورة الفيروسية على مضحكة إلى حد ما".يذكر أن فانس نشأ في عائلة إنجيلية، واعتنق الكاثوليكية عام 2019. أما زوجته، أوشا فانس، التي ولدت في جنوب وهي من أصل هندي، فقد في منزل هندوسي.وقد أثار حديثه حول ديانتها مؤخرا ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفع النشطاء إلى ربط الموضوع بقصة غياب خاتم الزواج عن اصبع أوشا.