وقالت وسائل الاعلام الامريكية انه تم القبض على مواطن عراقي يقيم بشكل غير قانوني في في إلزوورث بعد أن حاول شراء أسلحة نارية، بما في ذلك مسدس عيار 9 ملم وبندقية ، باستخدام معلومات مزورة في أوراق التحقق من خلفيته.وقال قطاع هولتون التابع لدورية الحدود الأمريكية أن الرجل أُلقي القبض عليه في 20 أكتوبر/تشرين الأول في موقف سيارات ، عقب تحقيق بدأ في هولدن قبل سفره إلى إلزوورث، وأفادت الشرطة أن الرجل تجاوز مدة تأشيرته، ومُنع من حيازة أو شراء أسلحة نارية.ولم يتضح بعد الغرض الذي كان العراقي يسعى للحصول على هذه الأسلحة، على الرغم من أنه من الشائع في أن يمتلك رب الأسرة سلاحا جانبياً وبندقية أوتوماتيكية لحماية منزله، بحسب وسائل الاعلام الأمريكي.ويُلزم القانون الفيدرالي جميع مشتري الأسلحة بتعبئة نموذج فحص خلفية للتحقق من الهوية والحضور القانوني والأهلية، فيما تقول السلطات إن التناقضات في أوراق المشتبه به هي التي أدت إلى اتخاذ إجراءات التنفيذ، كما يُعد تقديم معلومات كاذبة في نماذج الأسلحة النارية الفيدرالية جريمة في حد ذاتها، ولا يجوز لغير المواطنين بشكل قانوني في البلاد حيازة الأسلحة بشكل قانوني.