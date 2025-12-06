مبعوث ترامب لسوريا: فشّلنا بالعراق فتح الباب أمام ايران لصناعة جماعات تفوق البرلمان

وذكر في مقابلة مع "ذي ناشيونال" إن " تقدّمت وملأت الفراغ في ، لأننا صنعنا هيكلًا جنونيًا جعل الجماعات المسلحة تمتلك نفوذًا يفوق نفوذ البرلمان".واعتبر أن "العراق يشكل مثالاً واضحاً على الأخطاء التي لا يجب أن تكررها "، لافتا الى ان "رئيس الحكومة ، رجل كفؤ".وأضاف أن " أنفقت الملايين، وأمضت 20 عاماً دون نتيجة تذكر"، معتبرا أنها "لا تستطيع حلّ هذه المشكلة".ورأى أن "المشكلة في العراق وسوريا تكمن في إمكانية تحول المشهد إلى التقسيم وخلق جمهوريات فيدرالية يمنح فيها الأكراد حكماً ذاتياً، تمامًا كما حدث في يوغوسلافيا"، محذرا "من مخاطر التقسيم، وعدم الاتفاق على نموذج فيدرالي واحد".وذكر ان "خلق فدراليات قد يستمر لفترة قصيرة جدًا ثم يبدأ التقاتل".ولطالما دأب براك خلال الفترة الماضية على التشديد على وحدة الأراضي السورية، بينما دخل على خط الوساطة بين دمشق وقوات الديمقراطية (قسد).وأشاد أكثر من مرة بالحكومة السورية الجديدة، والمسار الذي فتحته على صعيد العودة إلى الخريطة الدبلوماسية العالمية.