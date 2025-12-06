الدول الارخص في فواتير الكهرباء ضمن مجموعة "العشرين"

وأظهرت الحسابات أن سعر الكيلوواط/ساعة المنزلي في (حوالي 0.05 دولار)، تليها (0.066 دولار)، وروسيا 0.068 دولار.وأكملت قائمة الدول الخمس الأقل تكلفة الهند (0.073 دولار) والصين (0.075 دولار).وشملت القائمة الأولى أيضاً (0.082 دولار)، وإندونيسيا (0.09 دولار)، والمكسيك (0.11 دولار)، وكندا (0.12 دولار)، وكوريا الجنوبية (0.13 دولار).وسجلت الكهرباء أعلى أسعارها في دول أوروبية ضمن المجموعة، في 0.4 دولار، وإيطاليا 0.37 دولار، وبريطانيا 0.35 دولار.وضمت قائمة الدول الخمس الأعلى سعرا (0.259 دولار) وأستراليا (0.256 دولار).