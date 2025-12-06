فايروس جديد ينتشر في دولة عربية وارشادات للمدارس

ودعت الوزارة مديرياتها التعليمية إلى نشر هذه الإرشادات والنصائح بجميع المدارس؛ للوقاية من الأمراض الفيروسية وعلى وجه الخصوص ، حرصا على صحة الطلاب وسلامتهم.وتضمنت هذه الإرشادات العامة للوقاية داخل المدرسة:- التأكد من التهوية الجيدة داخل الفصول وفتح النوافذ خلال اليوم الدراسي.- عدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الزملاء زجاجات المياه المناديل، الأقلام.- تطهير الأسطح المشتركة في الفصول خاصة المقابض والطاولات وأجهزة الكمبيوتر بشكل يومي.- التنبيه على الطلاب بغسل اليدين بالماء والصابون جيدا قبل وبعد الطعام وبعد اللعب واستخدام دورات المياه.- الالتزام بالنظافة الشخصية واستخدام المناديل عند السعال أو العطس والتخلص منها فورا.- منع الاحتكاك المباشر مع أي شخص يعاني من حرارة شديدة أو قىء أو إسهال حاد لحين توقيع الكشف وتقييم الحالة وفقا لتعليمات الطبيب.ونوهت الوزارة إلى أنه في حالة ظهور أعراض على حالات يشتبه في إصابتها تتخذ المدرسة إجراءات فورية، تتمثل في: الاتصال الفوري بولي الأمر لاستلام الطالب، وتطهير مكان جلوس الطالب، ومتابعة الحالة المشتبه فيها والتأكد من حالته الصحية قبل العودة إلى المدرسة، مع رفع تقرير يومي للإدارة التعليمية، وإدارة الأزمات للمتابعة وحفاظا على صحة وسلامة الجميع.وأوضحت المديريات التعليمية في توجيهاتها للمدارس، الأعراض التي يجب الانتباه لها لاتخاذ الاحتياطات اللازمة في حالة ظهورها على أي من الطلاب، وعندها يتم إبلاغ ولي الأمر والزائرة الصحية ووضع الحالة في غرفة العزل لحين الاطمئنان عليها، ولا يعود إلى المدرسة إلا بعد التأكد من سلامته الصحية، وهذه الأعراض هي:- ارتفاع شديد ومفاجئ في درجة الحرارة - صداع قوي ومستمر - آلام حادة في البطن أو العضلات - ضعف شديد وإرهاق غير طبيعي - نزيف من الأنف أو اللثة - قيء وإسهال.وأكدت أن ظهور هذه الأعراض لا يعني بالضرورة الإصابة لكنها مؤشرات تحتاج إلى تقييم من الطبيب المختص حرصا على صحة وسلامة الجميع.ومن المنتظر أن تعقد والسكان مؤتمرا صحفيا غدا الأحد للإعلان عن تفاصيل الإصابات الفيروسية التنفسية المتزامنة مع حالة الطقس، وذلك بحضور الدكتور نائب رئيس والسكان.وعلقت وزارة مؤخرا على تساؤلات حول أسباب زيادة الأمراض التنفسية، مؤكدة أن ذلك مرتبط بحالة الطقس ودخول ، وأنه يتكرر كل عام في هذا الموعد، موضحة أن الفيروسات الأكثر انتشارا هي الإنفلونزا بجانب متحور الجديد.وحول فيروس ماربورغ، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة ، متابعة الجهات المعنية بشكل دوري التطورات الوبائية في العالم، ومنها هذا الفيروس الذي انتشر في إثيوبيا مؤخرا، مشددا على عدم وجود أية حالات اشتباه أو إصابة بالفيروس داخل البلاد.