بلجيكا: واهم من يعتقد أن روسيا ستخسر في أوكرانيا

كما أضاف متسائلاً في مقابلة مع صحيفة "لا ليبر"، من يعتقد فعلاً أن ستخسر في أوكرانيا؟.. هذه خرافة، ووهم مطلق".إلى ذلك، أوضح أنه "ليس من المرغوب أن تخسر روسيا، وأن يسود عدم الاستقرار في بلد يمتلك أسلحة نووية".وتابع محذراً من أن الرئيس الروسي لن يتقبل بهدوء مصادرة الأصول الروسية.وكان اقترح استخدام هذه الأصول كضمان لقرض إلى أوكرانيا (قرض التعويضات)، لكن رفضت الخطة بشدة، معتبرة أنها تنطوي على مخاطر قانونية جسيمة إذا رفعت روسيا دعاوى قضائية.أتت تصريحات دي ويفر بعدما حذرت أكثر من مرة من التصرف بأصولها في الخارج. وقبل يومين قالت المتحدثة باسم إن أي "إجراء غير قانوني من قبل الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالأصول الروسية المجمدة سيؤدي إلى أقسى رد فعل"، مضيفة أن بلادها تتأهب بالفعل للرد.في حين دعا الاتحاد أكثر من مرة إلى مصادرة الأصول الروسية المجمدة في الخارج ومنحها إلى من أجل إعادة الإعمار.إلا أن روسيا هددت برد قاسٍ على أي خطوة من هذا القبيل، حتى إن ألمح خلال زيارته إلى الهند أمس إلى استعداد بلاده للدخول في حرب مع الاتحاد.يذكر أنه منذ الروسي لأوكرانيا في 2022، وقف أغلب أعضاء الاتحاد الأوروبي إلى جانب كييف، ودعموها سياسياً وعسكرياً بوجه روسيا.فيما فرض الاتحاد عقوبات جمة على كافة القطاعات الروسية، وجمد أي أموال روسية متواجدة في المصارف الأوروبية.