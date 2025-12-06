الصفحة الرئيسية
بلجيكا: واهم من يعتقد أن روسيا ستخسر في أوكرانيا
دوليات
2025-12-06 | 09:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
95 شوهد
في موقف مغاير عن تصريحات
الاتحاد الأوروبي
عامة، اعتبر رئيس وزراء
بلجيكا
، بارت دي ويفر، أن من يعتقد أن
روسيا
ستخسر في أوكرانيا واهم.
كما أضاف متسائلاً في مقابلة مع صحيفة "لا ليبر"، من يعتقد فعلاً أن
روسيا
ستخسر في أوكرانيا؟.. هذه خرافة، ووهم مطلق".
إلى ذلك، أوضح أنه "ليس من المرغوب أن تخسر روسيا، وأن يسود عدم الاستقرار في بلد يمتلك أسلحة نووية".
وتابع محذراً من أن الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين
لن يتقبل بهدوء مصادرة الأصول الروسية.
وكان
الاتحاد الأوروبي
اقترح استخدام هذه الأصول كضمان لقرض إلى أوكرانيا (قرض التعويضات)، لكن
بلجيكا
رفضت الخطة بشدة، معتبرة أنها تنطوي على مخاطر قانونية جسيمة إذا رفعت روسيا دعاوى قضائية.
أتت تصريحات دي ويفر بعدما حذرت
موسكو
أكثر من مرة من التصرف بأصولها في الخارج. وقبل يومين قالت المتحدثة باسم
وزارة الخارجية الروسية
ماريا زاخاروفا
إن أي "إجراء غير قانوني من قبل الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالأصول الروسية المجمدة سيؤدي إلى أقسى رد فعل"، مضيفة أن بلادها تتأهب بالفعل للرد.
في حين دعا الاتحاد أكثر من مرة إلى مصادرة الأصول الروسية المجمدة في الخارج ومنحها إلى
كييف
من أجل إعادة الإعمار.
إلا أن روسيا هددت برد قاسٍ على أي خطوة من هذا القبيل، حتى إن
بوتين
ألمح خلال زيارته إلى الهند أمس إلى استعداد بلاده للدخول في حرب مع الاتحاد.
يذكر أنه منذ
الغزو
الروسي لأوكرانيا في 2022، وقف أغلب أعضاء الاتحاد الأوروبي إلى جانب كييف، ودعموها سياسياً وعسكرياً بوجه روسيا.
فيما فرض الاتحاد عقوبات جمة على كافة القطاعات الروسية، وجمد أي أموال روسية متواجدة في المصارف الأوروبية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
