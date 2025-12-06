عالم زلازل تركي يحذر: الهدوء الحالي وهم

وقال غورور في منشور على منصة "إكس"، إن "المناقشات حول التهديد الزلزالي عادة ما تخفت في الفترات التي تقل فيها الهزات، لكن هذه الفترات تحديداً يجب أن تشهد تكثيفاً للإجراءات ".وشدد على أن "معظم مناطق تقع ضمن نطاق نشط جيولوجياً، الأمر الذي يجعل أي هزة قوية قادرة على التسبب بعواقب كارثية".ودعا إلى "وقف الجدل الدائر حول مكان وزمان الزلزال المتوقع"، معتبراً أن "السؤال الأهم يجب أن يكون: كيف يمكن تقليل الخسائر البشرية عبر بنية تحتية مجهَّزة مسبقاً؟ مضيفاً أن كل مأساة جديدة "تصبح إغفالاً لا يُغتفر".واقترح غورور تبنّي استراتيجية شاملة لإنشاء "مدن مقاومة للزلازل"، تتضمن تحسين أنظمة الإدارة، ورفع وعي السكان، وتحديث البنية التحتية، وتجديد المباني السكنية، وتعزيز حماية البيئة، إضافة إلى تعزيز المرونة الاقتصادية"، مؤكداً أن "تحقيق هذه الأهداف يتطلب تعاوناً مشتركاً بين والإدارات المحلية والمواطنين".ويأتي تحذير العالم التركي بعد سلسلة أحداث زلزالية كبيرة شهدتها البلاد، أبرزها زلزالا 6 فبراير 2023 اللذان ضربا ولاية كهرمان مرعش بقوتي 7.7 و7.6 درجات وأسفرا عن أكثر من 53 ألف وفاة و 107 آلاف إصابة، ووصفتهما السلطات بـ“ القرن”.وفي 27 أكتوبر 2024، سجّلت والطوارئ (AFAD) زلزالاً بقوة 6.1 درجة في محافظة غرب البلاد، شعر به سكان عدة ولايات من بينها إسطنبول.وبحسب تقديرات بلدية إسطنبول، فإن وقوع محتمل بقوة 7.5 درجات قد يؤدي إلى انهيار ما لا يقل عن 90 ألف مبنى، ويجبر نحو 4.5 مليون شخص على النزوح المؤقت، فيما تشير تقديرات شركات التأمين إلى أن الخسائر الاقتصادية قد تتجاوز 325 مليار دولار.