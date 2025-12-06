الشرع: الانتخابات في سوريا ستجري بعد 5 سنوات

وأكد الشرع، أن الدولة هي دولة قانون تحافظ على حقوق جميع السوريين دون تمييز.وأشار إلى مشاركة كل الطوائف في الحكومة دون اعتماد مبدأ المحاصصة، مع السعي لإشراك المرأة في الحكومة ومجلس الشعب حيث حقوقها مصانة.وأوضح أن البلاد ورثت مشكلة كبيرة تتطلب معالجة حكيمة، وقد شكلت لجان لتقصي الحقائق بعد النزاعات، مشددا على أن تحتاج إلى بناء مؤسسات مستقرة تضمن استمرارية عادلة لبناء الدولة، معترفاً بأن الوقت الحالي لا يصلح لإجراء انتخابات كاملة، رغم خوض انتخابات تناسب المرحلة الانتقالية.