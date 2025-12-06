زيلينسكي يكشف عن الاتفاق مع امريكا على الخطوات التالية من المحادثات

وقال إنه "أجرى محادثات مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر"، مؤكداً أن "أوكرانيا ماضية في العمل مع بنية صادقة للتوصل إلى اتفاق سلام".وأضاف، أنه "وافق على الخطوات التالية وعلى الإطار الذي ستُعقد ضمنه المباحثات المقبلة بين الجانبين".