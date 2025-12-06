بالونات تعلق العمل في مطار فيلنيوس

وأفاد المطار عبر صفحته على أنه في السادس من الساعة 18:06 بالتوقيت المحلي (19:08 بتوقيت موسكو)، تم اكتشاف علامات ملاحية مميزة للبالونات في مناطق تشكل خطرا على الطيران، مما أدى إلى فرض قيود على المجال الجوي فوق المطار حتى الساعة 21:05 بالتوقيت المحلي (22:05 بتوقيت موسكو).واتهم المطار بيلاروس صراحة بارتكاب "هجوم هجين" باستخدام هذه البالونات. وجاء هذا الاتهام في سياق سلسلة من الحوادث المماثلة التي أدت إلى تعليق عمل المطار عدة مرات خلال الأسابيع الماضية.في نهاية ، أبلغ رئيس الليتواني لإدارة الأزمات، فيلمانتاس فيتكاوسكاس، بأن قد أوقف عملياته عدة مرات سابقا بسبب ظهور بالونات يزعم أنها تحمل مهربات أو تجسس من بيلاروس.وردا على هذه الحوادث، أعلنت حكومة ليتوانيا في 30 أكتوبر إغلاق الحدود البرية مع بيلاروس لمدة شهر حتى 30 نوفمبر، مع إمكانية تمديد الإغلاق. وتم السماح باستثناءات محدودة للدبلوماسيين والمواطنين المغادرين من بيلاروس من دول والناتو عبر معبر "ميدينينكاي"، بينما أغلق معبر "شالتشينينكاي" بالكامل. وتم إعادة فتح الحدود في 19 نوفمبر، قبل الموعد المحدد أصلا.