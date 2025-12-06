الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
في البصرة.. مطالبة بتشديد الرقابة على حرق النفايات
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-549238-639006428980773737.jpeg
ارتفاع ضحايا فيضانات إندونيسيا الى 916 قتيلا
دوليات
2025-12-06 | 13:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
43 شوهد
تسلق السكان في إقليم اتشيه تاميانج الإندونيسي فوق جذوع الأشجار الزلقة وساروا لمدة ساعة تقريبا، السبت، للحصول على مساعدات.
وبلغت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ضربت جزيرة سومطرة هذا الشهر أكثر من 900 شخص.
وأظهرت بيانات حكومية أن العدد المعروف للقتلى، نتيجة الفيضانات والانهيارات الناجمة عن إعصار في ثلاث مقاطعات إندونيسية في سومطرة ومنها اتشيه، بلغ 916 شخصا، السبت، فضلا عن تسجيل 274 شخصا في عداد المفقودين. وقتلت العاصفة أيضا حوالي 200 شخص في جنوب
تايلاند
وماليزيا.
وقال ناجون في منطقة اتشيه تاميانج، على الساحل الشمالي الشرقي لسومطرة، إنهم ساروا لمدة ساعة، السبت، فوق جذوع أشجار متناثرة ومروا فوق سيارات مقلوبة للوصول إلى مركز توزيع مساعدات أقامه متطوعون.
وقال شهود إن المتطوعين وزعوا ملابس نظيفة وأحضروا شاحنة صهريج محملة بالمياه العذبة حتى يتمكن الناس من ملء زجاجات بلاستيكية.
ودعا مسؤولون محليون في سومطرة الحكومة في
جاكرتا
إلى إعلان
حالة طوارئ
وطنية لتوفير أموال إضافية لجهود الإنقاذ والإغاثة.
وتقول جماعات مدافعة عن البيئة إن إزالة الغابات في أنشطة مرتبطة بالتعدين وقطع الأشجار فاقما من تأثير الفيضانات. وتحقق إندونيسيا مع الشركات التي يشتبه في قيامها بإزالة الغابات حول المناطق المتضررة من الفيضانات.
وقالت
وزارة البيئة
الإندونيسية إنها أوقفت مؤقتا عمليات الشركات المشتبه بها، وإنها ستطلب منها إجراء عمليات تدقيق بيئي.
وذكرت الوزارة أن المسوحات الجوية تظهر عمليات تطهير للأراضي في باتانج
تورو
التي ربما تكون قد فاقمت الفيضانات.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات جنوب شرق آسيا
10:20 | 2025-11-28
10:20 | 2025-11-28
عدد ضحايا فيضانات فيتنام يرتفع إلى 55 قتيلا.. المياه وصلت لسقوف المنازل
08:44 | 2025-11-22
08:44 | 2025-11-22
300 قتيل جراء سيول في إندونيسيا
13:30 | 2025-11-29
ارتفاع حصيلة حريق هونغ كونغ إلى 146 قتيلاً
07:05 | 2025-11-30
07:05 | 2025-11-30
اندونيسيا
الفيضانات
القتلى
وزارة البيئة
حالة طوارئ
الانهيار
تايلاند
ماليزيا
جاكرتا
ليون
تامي
مصرع 18 مهاجرا قبالة سواحل جزيرة كريت
15:45 | 2025-12-06
بايدن يتعرض لزلة لسان فادحة خلال كلمة عن المثليين
13:35 | 2025-12-06
13:35 | 2025-12-06
بالونات تعلق العمل في مطار فيلنيوس
12:57 | 2025-12-06
إيران ومصر تبحثان البرنامج النووي لطهران
12:01 | 2025-12-06
12:01 | 2025-12-06
زيلينسكي يكشف عن الاتفاق مع امريكا على الخطوات التالية من المحادثات
11:52 | 2025-12-06
11:52 | 2025-12-06
الشرع: الانتخابات في سوريا ستجري بعد 5 سنوات
10:23 | 2025-12-06
10:23 | 2025-12-06
