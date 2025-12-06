ارتفاع ضحايا فيضانات إندونيسيا الى 916 قتيلا

وبلغت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ضربت جزيرة سومطرة هذا الشهر أكثر من 900 شخص.وأظهرت بيانات حكومية أن العدد المعروف للقتلى، نتيجة الفيضانات والانهيارات الناجمة عن إعصار في ثلاث مقاطعات إندونيسية في سومطرة ومنها اتشيه، بلغ 916 شخصا، السبت، فضلا عن تسجيل 274 شخصا في عداد المفقودين. وقتلت العاصفة أيضا حوالي 200 شخص في جنوب وماليزيا.وقال ناجون في منطقة اتشيه تاميانج، على الساحل الشمالي الشرقي لسومطرة، إنهم ساروا لمدة ساعة، السبت، فوق جذوع أشجار متناثرة ومروا فوق سيارات مقلوبة للوصول إلى مركز توزيع مساعدات أقامه متطوعون.وقال شهود إن المتطوعين وزعوا ملابس نظيفة وأحضروا شاحنة صهريج محملة بالمياه العذبة حتى يتمكن الناس من ملء زجاجات بلاستيكية.ودعا مسؤولون محليون في سومطرة الحكومة في إلى إعلان وطنية لتوفير أموال إضافية لجهود الإنقاذ والإغاثة.وتقول جماعات مدافعة عن البيئة إن إزالة الغابات في أنشطة مرتبطة بالتعدين وقطع الأشجار فاقما من تأثير الفيضانات. وتحقق إندونيسيا مع الشركات التي يشتبه في قيامها بإزالة الغابات حول المناطق المتضررة من الفيضانات.وقالت الإندونيسية إنها أوقفت مؤقتا عمليات الشركات المشتبه بها، وإنها ستطلب منها إجراء عمليات تدقيق بيئي.وذكرت الوزارة أن المسوحات الجوية تظهر عمليات تطهير للأراضي في باتانج التي ربما تكون قد فاقمت الفيضانات.