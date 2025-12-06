الصفحة الرئيسية
بايدن يتعرض لزلة لسان فادحة خلال كلمة عن المثليين
دوليات
2025-12-06 | 13:35
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
388 شوهد
تعرض الرئيس الأمريكي السابق
جو بايدن
لزلة لسان فادحة أثناء محاولته نطق كلمة
أمريكا
بينما كان
ينتقد
إدارة ترامب
في
منتدى
حول "حقوق المثليين" في
واشنطن
.
وأخطأ الديمقراطي، البالغ من العمر 83 عاما، بشكل كارثي في نطق اسم الدولة التي خدمها لأكثر من خمسة عقود، وذلك خلال لحظة حماسية في خطابه الرئيسي.
وقال بايدن، الذي تعثر في كلامه بشكل متكرر خلال خطابه الذي استمر قرابة 20 دقيقة: "ما زلت أعتقد أنه بالخروج من الأزمات العديدة التي سببتها هذه الإدارة، كما فعلنا باستمرار، فإننا مع ذلك نخرج أقوى وأكثر حكمة وأكثر مرونة - لكن علينا فقط أن نستيقظ".
وتلعثم قائلا: "طالما حافظنا على الإيمان، وبعض الأمل، ونهضنا وتذكرنا من نحن بحق الجحيم — نحن
الولايات المتحدة
أوف أميريغوتيت"، قبل أن يواصل: "هذا ما نحن عليه. نحن الولايات المتحدة".
وخلال هذا الحدث، الذي استضافه "معهد النصر للمثليين والمتحولين جنسيا"، تسلم بايدن "
جائزة
كريس
إيبل للتأثير"، تكريما لإدارته باعتبارها واحدة من أكثر الإدارات شمولاً (إدماجا) في تاريخ الولايات المتحدة.
وفي خطابه، انتقد الرئيس السابق، المعروف بزلات لسان عديدة، "جمهوريي ماغا" لمحاولتهم "تشويه وإخراج نضالنا من أجل المساواة عن مساره"، متهما
إدارة الرئيس
ترامب
بتحويل "حقوق
المثليين
" إلى شيء "مخيف" و "شرير".
وتأتي زلة بايدن المحرجة بعد أن أصبح وضعه الصحي وعمره محور النقاشات السياسية خلال عامه الأخير في منصبه.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
