بايدن يتعرض لزلة لسان فادحة خلال كلمة عن المثليين

وأخطأ الديمقراطي، البالغ من العمر 83 عاما، بشكل كارثي في نطق اسم الدولة التي خدمها لأكثر من خمسة عقود، وذلك خلال لحظة حماسية في خطابه الرئيسي.وقال بايدن، الذي تعثر في كلامه بشكل متكرر خلال خطابه الذي استمر قرابة 20 دقيقة: "ما زلت أعتقد أنه بالخروج من الأزمات العديدة التي سببتها هذه الإدارة، كما فعلنا باستمرار، فإننا مع ذلك نخرج أقوى وأكثر حكمة وأكثر مرونة - لكن علينا فقط أن نستيقظ".وتلعثم قائلا: "طالما حافظنا على الإيمان، وبعض الأمل، ونهضنا وتذكرنا من نحن بحق الجحيم — نحن أوف أميريغوتيت"، قبل أن يواصل: "هذا ما نحن عليه. نحن الولايات المتحدة".وخلال هذا الحدث، الذي استضافه "معهد النصر للمثليين والمتحولين جنسيا"، تسلم بايدن " إيبل للتأثير"، تكريما لإدارته باعتبارها واحدة من أكثر الإدارات شمولاً (إدماجا) في تاريخ الولايات المتحدة.وفي خطابه، انتقد الرئيس السابق، المعروف بزلات لسان عديدة، "جمهوريي ماغا" لمحاولتهم "تشويه وإخراج نضالنا من أجل المساواة عن مساره"، متهما بتحويل "حقوق " إلى شيء "مخيف" و "شرير".وتأتي زلة بايدن المحرجة بعد أن أصبح وضعه الصحي وعمره محور النقاشات السياسية خلال عامه الأخير في منصبه.