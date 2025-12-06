مصرع 18 مهاجرا قبالة سواحل جزيرة كريت

ووفق المعلومات، فقد عُثر على القارب السبت، وعلى متنه 20 مهاجرا، لقي 18 منهم حتفهم غرقا، بينما تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال اثنين من الناجين كانا في حالة إنهاك شديد.وجرى رصد القارب بواسطة سفينة شحن ترفع العلم التركي كانت تُبحر جزيرة خريسي الصغيرة الواقعة قبالة الساحل الجنوبي لكريت، قبل أن تطلق إشارة استغاثة حيث بدأت عملية بحث واسعة شاركت فيها سفن ومروحية تابعة لخفر السواحل اليوناني ووكالة "فرونتكس" الأوروبية.وتعد إحدى أبرز نقاط العبور للمهاجرين غير النظاميين القادمين من الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، ووفق بيانات أوروبية، دخل نحو 75% من المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا عبر الأراضي عام 2015، إلا أن الإجراءات المشددة التي اتخذتها في السنوات الأخيرة أدت إلى تراجع كبير في تدفقهم.