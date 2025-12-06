مسؤول قطري: مفاوضات غزة في مرحلة حرجة

وأضاف خلال جلسة نقاش ضمن فعاليات في ، أن الوسطاء يعملون معا على دفع الجهود لدخول المرحلة التالية من وقف إطلاق النار، وتضطلع قطر بدور الوساطة لإنهاء الحرب.وقال آل ثاني "نحن في لحظة حرجة. لم نحقق الهدف بعد، لذا فإن ما قمنا به للتو هو مجرد توقف مؤقت".وتابع: "لا يمكننا اعتباره وقفا لإطلاق النار بعد، لا يمكن أن يكتمل وقف إطلاق النار دون انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية وعودة الاستقرار إلى وتمكن السكان من الدخول والخروج، وهذا ليس هو الحال اليوم".وتتواصل المحادثات المكثفة لتحقيق المراحل التالية من خطة الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب في قطاع غزة، والتي تركز بشكل كبير على التحدي المتمثل في تشكيل قوة أمنية دولية وإقرار تفويضها.