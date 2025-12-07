مقتل 23 شخصا بحريق في ملهى ليلي بالهند

وذكرت صحيفة "إنديان إكسبريس" ووسائل إعلام أخرى أن 23 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بعد اندلاع حريق في ملهى ليلي بولاية غوا .وأضافت انه يعتقد أن معظم الضحايا من موظفي المكان، وقد تم انتشال الجثث من الموقع.ونقلت وكالة أنباء "بي تي أي" الهندية عن قائد شرطة غوا قوله إن السلطات تشتبه في أن الحريق الذي اندلع في حوالي منتصف الليل، نجم عن انفجار أسطوانة غاز في منطقة المطبخ في الملهى.ولم يتضح على الفور ما إذا كان هناك أي مصابين.