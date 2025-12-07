رسمياً.. الكويت تسحب الجنسية من الداعية طارق السويدان

وجاء في المرسوم الصادر عن " "، والموقّع من أمير البلاد الشيخ ، أنه بعد "بناء على عرض النائب الأول لرئيس الداخلية، وبعد موافقة ، رسمنا بالآتي: تُسحب الجنسية من الصالح السويدان، وممن يكون قد اكتسبها معه بطريقة التبعية".ولفت المرسوم إلى أنه "على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في ".وفيما لم يحدد المرسوم المادة الذي استند عليه في سحب جنسية السويدان، كانت قد أعلنت سابقا أن من تُسحب جنسياتهم، إما قد يكونوا اكتسبوها عن طريق الغش، أو ارتكبوا جرما يستدعي سحبها، أو توافرت دلائل لدى الجهات المختصة في قيام المسحوب جنسيته بالعمل على تقويض النظام.كما سحبت الكويت الجنسية من أشخاص بسبب حملهم جنسيات دول أخرى.ومنذ نحو عامين، سحبت السلطات الكويتية الجنسية من عشرات آلاف المواطنين، بينهم رجال دين، وقادة في ، وأكاديميين وشخصيات عامة.