واشنطن: لا نريد مواجهة مع الصين أو تغيير وضع تايوان
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-549274-639006964865642416.jpg
عبر التلفزيون الرسمي.. انقلاب عسكري يهزّ بنين ويطيح بالرئيس تالون
دوليات
2025-12-07 | 04:26
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
سكاي نيوز
775 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
أعلن جنود في بنين، اليوم الأحد، عبر التلفزيون العام "إقالة" الرئيس باتريس تالون من مهامه، والاستيلاء على السلطة في الدولة الواقعة في جنوب
الصحراء
والمطلة على
المحيط الأطلسي
.
ونقلت وسائل إعلام عالمية تقارير مفادها أن مجموعة من العسكر ظهروا التلفزيون الوطني وأعلنوا إقالة الرئيس تالون وحل الحكومة والسيطرة على السلطة، في "انقلاب واضح" في الدولة التي تقع في غرب القارة الأفريقية.
وأعلن العسكريون الذي يعرفون عن أنفسهم باسم "
اللجنة العسكرية
لإعادة التأسيس" أن مجموعتهم "اجتمعت الأحد في 7
ديسمبر
2025 وتداولت وقررت ما يلي: إقالة باتريس تالون من مهامه كرئيس للجمهورية".
وقالت أوساط تالون إن رئيس بنين بأمان وأن الجيش استعاد السيطرة على الوضع.
وأفادت
السفارة الفرنسية
عبر إكس أنه "أفيد عن طلقات نارية في معسكر غيزو، على مقربة من مقر رئيس الجمهورية" في كوتونو، داعية الفرنسيين إلى ملازمة منازلهم "من باب الحيطة".
ورئيس بنين باتريس تالون وهو رجل أعمال وسياسي يتولى المنصب منذ 6 أبريل 2016، ويُعرف بتركيزه على تعزيز روابط بنين مع الشتات الأفريقي العالمي.
ووفقا لتقارير، كان يفترض أن يتنحى تالون في أبريل بعد بقائه 10 سنوات في السلطة.
ويأتي هذا "الانقلاب" بعد أيام قليلة على انقلاب وقع في
غينيا
بيساو
، عندما أعلن ضابط بالجيش عزل الرئيس
عمر سيسوكو إمبالو
وتعليق عمل مؤسسات الدولة حتى إشعار آخر، وفقاً لرويترز.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
عبر التلفزيون الرسمي
انقلاب عسكري يهزّ بنين ويطيح بالرئيس تالون
عمر سيسوكو إمبالو
السفارة الفرنسية
اللجنة العسكرية
المحيط الأطلسي
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
الصحراء
+A
-A
