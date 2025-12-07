عبر التلفزيون الرسمي.. انقلاب عسكري يهزّ بنين ويطيح بالرئيس تالون

ونقلت وسائل إعلام عالمية تقارير مفادها أن مجموعة من العسكر ظهروا التلفزيون الوطني وأعلنوا إقالة الرئيس تالون وحل الحكومة والسيطرة على السلطة، في "انقلاب واضح" في الدولة التي تقع في غرب القارة الأفريقية.وأعلن العسكريون الذي يعرفون عن أنفسهم باسم " لإعادة التأسيس" أن مجموعتهم "اجتمعت الأحد في 7 2025 وتداولت وقررت ما يلي: إقالة باتريس تالون من مهامه كرئيس للجمهورية".وقالت أوساط تالون إن رئيس بنين بأمان وأن الجيش استعاد السيطرة على الوضع.وأفادت عبر إكس أنه "أفيد عن طلقات نارية في معسكر غيزو، على مقربة من مقر رئيس الجمهورية" في كوتونو، داعية الفرنسيين إلى ملازمة منازلهم "من باب الحيطة".ورئيس بنين باتريس تالون وهو رجل أعمال وسياسي يتولى المنصب منذ 6 أبريل 2016، ويُعرف بتركيزه على تعزيز روابط بنين مع الشتات الأفريقي العالمي.ووفقا لتقارير، كان يفترض أن يتنحى تالون في أبريل بعد بقائه 10 سنوات في السلطة.ويأتي هذا "الانقلاب" بعد أيام قليلة على انقلاب وقع في ، عندما أعلن ضابط بالجيش عزل الرئيس وتعليق عمل مؤسسات الدولة حتى إشعار آخر، وفقاً لرويترز.