السعودية تضع شرطا لسفر مواطنيها إلى دول الخليج

وذكرت المديرية، أن جواز السفر يتم "تفعليه من خلال مراجعة إدارات الجوازات أو فروعها أو المنافذ الدولية مع إحضار جواز السفر السابق دون حجز موعد مسبق".وبيّنت المديرية أنه يجب عند السفر لدول ألا تكون مدة انتهاء أقل من (3) أشهر، مشيرة إلى أن الهوية الرقمية عبر منصتي "أبشر" و"توكلنا" تعد وثيقة إثبات داخل المملكة فقط، ولا تُمكّن حاملها من السفر إلى خارجها.