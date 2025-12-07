الصفحة الرئيسية
"التعاون الخليجي" يرد على تصريحات مسؤولين إيرانيين
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-549305-639007227048976767.jpg
بعد ترامب.. ماكرون يهدد بفرض رسوم على الصين
دوليات
2025-12-07 | 11:41
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
91 شوهد
هدد
الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون
بفرض رسوم جمركية على
الصين
في الأشهر المقبلة، في حال لم تتخذ بكين إجراءات للحد من العجز التجاري المستمر في الازدياد مع
الاتحاد الأوروبي
.
وقال
ماكرون
في مقابلة نشرت اليوم الأحد في صحيفة "
ليزيكو
" الفرنسية، لدى عودته من زيارة رسمية إلى
الصين
: "أبلغتهم بأنهم في حال لم يتحركوا فسنضطر نحن الأوروبيون خلال الأشهر القليلة المقبلة إلى اتخاذ إجراءات صارمة على غرار
الولايات المتحدة
، كفرض رسوم جمركية على المنتجات الصينية".
وأشار ماكرون إلى أن "الصين تهاجم جوهر النموذج الصناعي والابتكاري الأوروبي، الذي يعتمد تاريخيا على آلات التشغيل والسيارات".
وتابع: "نحن عالقون اليوم بين الطرفين، وهذه مسألة حياة أو موت بالنسبة إلى الصناعة الأوروبية".
وأشار ماكرون إلى أن سياسة الحماية التي تنتهجها
إدارة ترامب
"تفاقم مشاكلنا عبر إعادة توجيه التدفقات التجارة الصينية بشكل كبير إلى أسواقنا".
وشدد ماكرون على أن الاستثمارات الصينية في أوروبا "ينبغي ألا تكون استغلالية، أي ألا تهدف إلى فرض الهيمنة وإحداث التبعية".
وختم ماكرون: "نحن عالقون اليوم بين الطرفين، وهذه مسألة حياة أو موت بالنسبة إلى الصناعة الأوروبية، لا يمكننا الاستيراد باستمرار. على الشركات الصينية أن تأتي إلى أوروبا".
وكان الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
أعلن في (2 نيسان 2025)، فرض رسوم متبادلة على الواردات من دول أخرى، يكون الحد الأدنى الأساسي للرسوم 10%، مع تعديل التعريفة لكل دولة لتكون نصف ما تفرضه على الشركات التي تستورد البضائع الأمريكية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
ماكرون
رسوم جمركية
الرئيس الفرنسي إيمانويل
الاتحاد الأوروبي
الولايات المتحدة
إيمانويل ماكرون
إيمانويل ماكر
مانويل ماكرون
دونالد ترامب
إدارة ترامب
+A
-A
