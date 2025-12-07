بعد ترامب.. ماكرون يهدد بفرض رسوم على الصين

وقال في مقابلة نشرت اليوم الأحد في صحيفة " " الفرنسية، لدى عودته من زيارة رسمية إلى : "أبلغتهم بأنهم في حال لم يتحركوا فسنضطر نحن الأوروبيون خلال الأشهر القليلة المقبلة إلى اتخاذ إجراءات صارمة على غرار ، كفرض رسوم جمركية على المنتجات الصينية".وأشار ماكرون إلى أن "الصين تهاجم جوهر النموذج الصناعي والابتكاري الأوروبي، الذي يعتمد تاريخيا على آلات التشغيل والسيارات".وتابع: "نحن عالقون اليوم بين الطرفين، وهذه مسألة حياة أو موت بالنسبة إلى الصناعة الأوروبية".وأشار ماكرون إلى أن سياسة الحماية التي تنتهجها "تفاقم مشاكلنا عبر إعادة توجيه التدفقات التجارة الصينية بشكل كبير إلى أسواقنا".وشدد ماكرون على أن الاستثمارات الصينية في أوروبا "ينبغي ألا تكون استغلالية، أي ألا تهدف إلى فرض الهيمنة وإحداث التبعية".وختم ماكرون: "نحن عالقون اليوم بين الطرفين، وهذه مسألة حياة أو موت بالنسبة إلى الصناعة الأوروبية، لا يمكننا الاستيراد باستمرار. على الشركات الصينية أن تأتي إلى أوروبا".