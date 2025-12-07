مقتل فنان مصري على يد زوج طليقته

وأكدت تحريات مديرية أمن الجيزة أن الواقعة نجمت عن خلافات عائلية متراكمة، تحولت إلى طعنات قاتلة، مما أسفر عن وفاة المجني عليه فور نقله إلى المستشفى، في حين أصيب الجاني – البالغ 61 عاماً – بجروح خطيرة أدت إلى وقوعه في غيبوبة.ووفقا للتحقيقات الأولية التي أجرتها المباحث، بدأت القضية بتفكك علاقة زوجية بين سعيد مختار وزوجته السابقة، انتهت بطلاقها منه قبل سنوات قليلة، وبعد ذلك أقدمت الزوجة على الزواج العرفي من رجل آخر، مما أشعل شرارة خلافات جديدة بين الرجلين، تصاعدت حتى بلغت ذروتها أمام أبواب الشهير.