رئيس الأركان الإسرائيلي: نستعد لحرب مفاجئة

وخلال جولة وتقييم للوضع في برفقة قائد يانيف آسور وقادة آخرين، قال زامير لجنود الاحتياط: "الخط الأصفر الذي يحدد موقع انسحاب الجيش كجزء من الاتفاق هو خط حدودي جديد.

وأضاف أن "الخط الأصفر في قطاع غزة خط حدودي جديد وخط دفاعي أمامي للتجمعات السكانية وخط هجومي".

ولفت رئيس أركان الجيش الإسرائيلي "نستعد لاندلاع حرب مفاجئة ويجب أن نكون على أهبة الاستعداد في كل الجبهات"، مضيفا " السنوية ستحاكي احتمال وقوع حرب مفاجئة".