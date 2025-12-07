في نيويورك.. اجتماع ثلاثي يخص أزمة "هجوم الدوحة"

عقد مسؤولون من ووفد قطري لقاء ثلاثيا برعاية في ، في محاولة لإعادة إطلاق العلاقات بين "إسرائيل" وقطر بعد أزمة "هجوم الدوحة" الذي أثار توترا شديدا بين الطرفين.

ويعتبر هذا الاجتماع الأرفع مستوى بين البلدين منذ توقيع اتفاق وقف الحرب في ، ويأتي في وقت تستعد فيه لإطلاق مرحلة جديدة من خطة السلام في القطاع.

وترأس اللقاء المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، وحضر عن الجانب الإسرائيلي مدير ، فيما مثل الجانب مسؤول رفيع، وفق ما نقله موقع أكسيوس من مصادر مطلعة.



وتأتي الخطوة في إطار آلية ثلاثية اقترحتها لتعزيز التنسيق والتواصل، ومعالجة الشكاوى المتبادلة، ومنع التهديدات الأمنية المحتملة مستقبلاً.



كما تأتي هذه التطورات بعد الضربة الإسرائيلية التي استهدفت قيادات من حركة حماس في خلال أيلول الماضي، وما تلاها من تراجع عن دور الوسيط، ثم مكالمة اعتذار من الإسرائيلي، بضغط من واشنطن.