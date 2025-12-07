Alsumaria Tv
البث المباشر
​"التعاون الخليجي" يرد على تصريحات مسؤولين إيرانيين
المزيد
في نيويورك.. اجتماع ثلاثي يخص أزمة "هجوم الدوحة"

دوليات

2025-12-07 | 13:15
في نيويورك.. اجتماع ثلاثي يخص أزمة &quot;هجوم الدوحة&quot;
المصدر:
Sky News عربية
عقد مسؤولون من الموساد ووفد قطري لقاء ثلاثيا برعاية البيت الأبيض في نيويورك، في محاولة لإعادة إطلاق العلاقات بين "إسرائيل" وقطر بعد أزمة "هجوم الدوحة" الذي أثار توترا شديدا بين الطرفين.

ويعتبر هذا الاجتماع الأرفع مستوى بين البلدين منذ توقيع اتفاق وقف الحرب في غزة، ويأتي في وقت تستعد فيه الإدارة الأمريكية لإطلاق مرحلة جديدة من خطة السلام في القطاع.
 
وترأس اللقاء المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، وحضر عن الجانب الإسرائيلي مدير الموساد ديفيد بارنيا، فيما مثل الجانب القطري مسؤول رفيع، وفق ما نقله موقع أكسيوس من مصادر مطلعة.

وتأتي الخطوة في إطار آلية ثلاثية اقترحتها واشنطن لتعزيز التنسيق والتواصل، ومعالجة الشكاوى المتبادلة، ومنع التهديدات الأمنية المحتملة مستقبلاً.

كما تأتي هذه التطورات بعد الضربة الإسرائيلية التي استهدفت قيادات من حركة حماس في الدوحة خلال أيلول الماضي، وما تلاها من تراجع قطر عن دور الوسيط، ثم مكالمة اعتذار من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بضغط من واشنطن.
اخترنا لك
​"التعاون الخليجي" يرد على تصريحات مسؤولين إيرانيين
17:38 | 2025-12-07
ترامب يسعى لإبرام اتفاقات سلام جديدة
15:11 | 2025-12-07
فيديو جديد يجمع لونا الشبل وبشار الأسد: ما علاقة بوتين بحديثهما
14:24 | 2025-12-07
الشرع يتحدث عن "أثمان مضاعفة" إذا تم التفريط بإنجازات الثورة
14:18 | 2025-12-07
رئيس الأركان الإسرائيلي: نستعد لحرب مفاجئة
12:06 | 2025-12-07
مقتل فنان مصري على يد زوج طليقته
11:46 | 2025-12-07

