الشرع يتحدث عن "أثمان مضاعفة" إذا تم التفريط بإنجازات الثورة

وقال الشرع اليوم الأحد، خلال مشاركته في فعالية شعبية أقيمت في العاصمة دمشق بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للتحرير: "إذا فرطنا الآن بإنجازات فسندفع أثمانا مضاعفة عما دفعناه في 14 عاما".وأشار الشرع في كلمته إلى أن "الفاتورة التي دفعت كانت ضخمة، إذ تعرض نصف الشعب للتهجير"، لافتا إلى أن "النصر الذي تحقق خلال أحد عشر يوما شكل الأخيرة من المشهد السوري".وأضاف: "الفاتورة كانت ثقيلة فالشعب تم ضربه بالكيميائي وتعرض للاعتقال وعذب بالسجون"، مشيرا إلى ما تعرض له السوريون خلال السنوات الماضية.