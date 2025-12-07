ترامب يسعى لإبرام اتفاقات سلام جديدة

وأضافت المجلة أن لدى رغبة واضحة في تحقيق الاعتراف السياسي، وفق ما أفاد به أحد الموظفين السابقين في .ونقلت المجلة عن المصدر قوله: "ترامب يريد اتفاقات سلام، ويريد الاعتراف. هذا ما يحركه"، وأضاف أن الرئيس الأمريكي لا يهتم عادة بالتفاصيل الدقيقة لهذه الاتفاقات بقدر اهتمامه بنتائجها ومظاهرها السياسية.وبحسب التقرير فإن ترامب يجمع حوله حاليا دائرة ضيقة جدا من الأشخاص الموثوقين، مشيرا إلى أن عملية صنع القرار داخل أصبحت تعتمد بشكل متزايد على القرارات السريعة والمفاجئة التي يتخذها ترامب وفق تقديره.