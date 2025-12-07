الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Live Talk
من
04:00 AM
الى
06:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
"التعاون الخليجي" يرد على تصريحات مسؤولين إيرانيين
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-549325-639007438607210024.jpg
"التعاون الخليجي" يرد على تصريحات مسؤولين إيرانيين
دوليات
2025-12-07 | 17:38
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
490 شوهد
دان أمين عام
مجلس التعاون الخليجي
جاسم محمد البديوي
التصريحات الصادرة عن مسؤولين إيرانيين بشأن
البحرين
والجزر المتنازع عليها مع الإمارات وحقل الدرة النفطي.
وأعرب
جاسم محمد البديوي
، عن "استنكار دول
مجلس التعاون
وإدانتها للتصريحات الإعلامية الصادرة عن مسؤولين إيرانيين تجاه دول مجلس التعاون، والتي تمس سيادة مملكة
البحرين
، وحقوق دولة
الامارات العربية المتحدة
في جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى المحتلة من قبل
إيران
، وسيادة حقل الدرة (أرش) النفطي العائدة ملكيته بالشراكة بين
دولة الكويت
والمملكة العربية
السعودية
".
وقال البديوي إن "تلك التصريحات تضمنت مغالطات وادعاءات باطلة ومزاعم مرفوضة تتعارض مع مبادئ عدم التدخل في
الشؤون الداخلية
، وحسن الجوار الذي انتهكته إيران باعتدائها على سيادة واستقلال
دولة قطر
، إضافة إلى أنها تتعارض مع مساعي دول مجلس التعاون المستمرة لتعزيز العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتنميتها على كافة المستويات".
وشدد على أن "دول مجلس التعاون دأبت على تأكيد أهمية الالتزام بالأسس والمبادئ المنصوص عليها في
ميثاق
الأمم المتحدة
والقانون الدولي، بما في ذلك مبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وتجنب استخدام القوة أو التهديد بها".
ويأتي هذا البيان بعد أن انتقد
علي أكبر ولايتي
، مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، البيان الصادر عن اجتماع
مجلس التعاون الخليجي
بشأن الجزر الثلاث وحقل الغاز "أرش"، حيث قال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، إن الجزر الثلاث
أبو موسى
وطنب الكبرى وطنب الصغرى، إضافة إلى حقل "أرش"، "جزء ثابت" من إيران، وإن "أي بيانات سياسية أو مواقف إعلامية لن تؤثر على هذه الحقيقة".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
إيران ينتقد بيان مجلس التعاون الخليجي بشأن الجزر الثلاث
13:30 | 2025-12-04
أول تعليق لمجلس التعاون الخليجي بعد قمة الدوحة
12:22 | 2025-09-15
مجلس التعاون الخليجي يعلق على قصف الدوحة والأزمة الأوكرانية
12:06 | 2025-09-11
أول تعليق لمجلس التعاون الخليجي بعد قصف الدوحة
11:55 | 2025-09-09
مجلس التعاون الخليجي
إيران
المملكة العربية السعودية
الامارات العربية المتحدة
جاسم محمد البديوي
علي أكبر ولايتي
الشؤون الداخلية
الأمم المتحدة
محمد البديوي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الموجة المطرية الاعنف تبدأ اليوم وتستمر طويلا.. والدوام قد يتعطل في العراق
أخبار الطقس
48.79%
00:33 | 2025-12-07
الموجة المطرية الاعنف تبدأ اليوم وتستمر طويلا.. والدوام قد يتعطل في العراق
00:33 | 2025-12-07
الاطار يكشف ملامح رئيس الوزراء القادم بـ5 تلميحات.. هل الحسم بهذا الأسبوع؟
سياسة
20.32%
01:26 | 2025-12-07
الاطار يكشف ملامح رئيس الوزراء القادم بـ5 تلميحات.. هل الحسم بهذا الأسبوع؟
01:26 | 2025-12-07
ارتفاع أسعار الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
16.58%
03:00 | 2025-12-06
ارتفاع أسعار الدولار في العراق اليوم
03:00 | 2025-12-06
أول تعليق لمدرب العراق بعد الفوز على السودان
رياضة
14.31%
13:43 | 2025-12-06
أول تعليق لمدرب العراق بعد الفوز على السودان
13:43 | 2025-12-06
المزيد
أحدث الحلقات
من الأخير
حـ. زب الله والحـ.. وثيون آمنون في بغداد - من الأخير م٢ - حلقة ٩٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-07
من الأخير
حـ. زب الله والحـ.. وثيون آمنون في بغداد - من الأخير م٢ - حلقة ٩٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-07
Live Talk
محـ.اربون لا مرضى.. قصة انتصار الإرادة على المرض - Live Talk - الحلقة ١٧٥ | 2025
10:30 | 2025-12-07
Live Talk
محـ.اربون لا مرضى.. قصة انتصار الإرادة على المرض - Live Talk - الحلقة ١٧٥ | 2025
10:30 | 2025-12-07
ناس وناس
شارع المتنبي العريق - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٢ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-07
ناس وناس
شارع المتنبي العريق - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٢ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-07
عشرين
الولاية الثانية .. بين الوقائع والموانع! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-06
عشرين
الولاية الثانية .. بين الوقائع والموانع! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-06
رحال
رحلة الى قلب الشامية في الديوانية - رحال م٦ - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-06
رحال
رحلة الى قلب الشامية في الديوانية - رحال م٦ - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-06
Biotic
مشاكل الجهاز الهضمي - م٤ Biotic - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-05
Biotic
مشاكل الجهاز الهضمي - م٤ Biotic - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-05
حصاد السومرية
مبعوثان ووفد.. ترامب يعزز لجنتي الاطار بـثالثة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-05
حصاد السومرية
مبعوثان ووفد.. ترامب يعزز لجنتي الاطار بـثالثة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-05
الهوا الك
اختفاء مواطن في سوريا... وآخر مريض علاجه فقط في الهند! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-05
الهوا الك
اختفاء مواطن في سوريا... وآخر مريض علاجه فقط في الهند! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-05
الأكثر مشاهدة
من الأخير
حـ. زب الله والحـ.. وثيون آمنون في بغداد - من الأخير م٢ - حلقة ٩٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-07
من الأخير
حـ. زب الله والحـ.. وثيون آمنون في بغداد - من الأخير م٢ - حلقة ٩٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-07
Live Talk
محـ.اربون لا مرضى.. قصة انتصار الإرادة على المرض - Live Talk - الحلقة ١٧٥ | 2025
10:30 | 2025-12-07
Live Talk
محـ.اربون لا مرضى.. قصة انتصار الإرادة على المرض - Live Talk - الحلقة ١٧٥ | 2025
10:30 | 2025-12-07
ناس وناس
شارع المتنبي العريق - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٢ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-07
ناس وناس
شارع المتنبي العريق - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٢ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-07
عشرين
الولاية الثانية .. بين الوقائع والموانع! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-06
عشرين
الولاية الثانية .. بين الوقائع والموانع! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-06
رحال
رحلة الى قلب الشامية في الديوانية - رحال م٦ - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-06
رحال
رحلة الى قلب الشامية في الديوانية - رحال م٦ - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-06
Biotic
مشاكل الجهاز الهضمي - م٤ Biotic - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-05
Biotic
مشاكل الجهاز الهضمي - م٤ Biotic - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-05
حصاد السومرية
مبعوثان ووفد.. ترامب يعزز لجنتي الاطار بـثالثة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-05
حصاد السومرية
مبعوثان ووفد.. ترامب يعزز لجنتي الاطار بـثالثة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-05
الهوا الك
اختفاء مواطن في سوريا... وآخر مريض علاجه فقط في الهند! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-05
الهوا الك
اختفاء مواطن في سوريا... وآخر مريض علاجه فقط في الهند! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-05
اخترنا لك
عالميا.. ارتفاع الذهب مستغلا ضعف الدولار
02:27 | 2025-12-08
سوريا تحتفل بالذكرى الأولى لسقوط الأسد.. والشرع يخطب بالمسجد الاموي بالزي العسكري
01:00 | 2025-12-08
ترامب يسعى لإبرام اتفاقات سلام جديدة
15:11 | 2025-12-07
فيديو جديد يجمع لونا الشبل وبشار الأسد: ما علاقة بوتين بحديثهما
14:24 | 2025-12-07
الشرع يتحدث عن "أثمان مضاعفة" إذا تم التفريط بإنجازات الثورة
14:18 | 2025-12-07
في نيويورك.. اجتماع ثلاثي يخص أزمة "هجوم الدوحة"
13:15 | 2025-12-07
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.