​"التعاون الخليجي" يرد على تصريحات مسؤولين إيرانيين

دان أمين عام التصريحات الصادرة عن مسؤولين إيرانيين بشأن والجزر المتنازع عليها مع الإمارات وحقل الدرة النفطي.

وأعرب ، عن "استنكار دول وإدانتها للتصريحات الإعلامية الصادرة عن مسؤولين إيرانيين تجاه دول مجلس التعاون، والتي تمس سيادة مملكة ، وحقوق دولة في جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى المحتلة من قبل ، وسيادة حقل الدرة (أرش) النفطي العائدة ملكيته بالشراكة بين والمملكة العربية ".

وقال البديوي إن "تلك التصريحات تضمنت مغالطات وادعاءات باطلة ومزاعم مرفوضة تتعارض مع مبادئ عدم التدخل في ، وحسن الجوار الذي انتهكته إيران باعتدائها على سيادة واستقلال ، إضافة إلى أنها تتعارض مع مساعي دول مجلس التعاون المستمرة لتعزيز العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتنميتها على كافة المستويات".



وشدد على أن "دول مجلس التعاون دأبت على تأكيد أهمية الالتزام بالأسس والمبادئ المنصوص عليها في والقانون الدولي، بما في ذلك مبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وتجنب استخدام القوة أو التهديد بها".



ويأتي هذا البيان بعد أن انتقد ، مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، البيان الصادر عن اجتماع بشأن الجزر الثلاث وحقل الغاز "أرش"، حيث قال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، إن الجزر الثلاث وطنب الكبرى وطنب الصغرى، إضافة إلى حقل "أرش"، "جزء ثابت" من إيران، وإن "أي بيانات سياسية أو مواقف إعلامية لن تؤثر على هذه الحقيقة".



