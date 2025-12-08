سوريا تحتفل بالذكرى الأولى لسقوط الأسد.. والشرع يخطب بالمسجد الاموي بالزي العسكري

وتوافد المواطنون السوريون الساحات العامة في مختلف المحافظات ورفعوا العلم السوري الجديد بكثافة، بعد 14 عاما من الدمار والحصار والحرب في منذ اندلاع احداث 2011.من جانبه اختار الرئيس السوري احمد الشرع صلاة الفجر والقاء الخطبة في المسجد بذكرى سقوط الأسد، مرتديا البدلة العسكرية التي ظهر بها للمرة الأولى عندما دخل دمشق والمسجد الاموي قبل عام من الان.