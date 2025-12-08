عالميا.. ارتفاع الذهب مستغلا ضعف الدولار

وارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر فبراير المقبل (Comex) بنسبة 0.05% إلى 4245 دولار للأونصة.فيما صعدت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 0.44% إلى 4216.26 دولار للأونصة.وفي سوق العملات، تراجع الدولار ليحوم بالقرب من أدنى مستوياته في 6 أسابيع الذي لامسه في 4 الماضي، ما يجعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أرخص لحائزي العملات الأخرى.