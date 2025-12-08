تحذيرات من "تسونامي".. زلزال بقوة 7.2 يضرب اليابان

وقالت أفادت وكالة رصد الزلازل اليابانية، ان زلزالاً بقوة 7.2 ضرب سواحل .وأصدرت وسائل إعلام يابانية تحذيراً من احتمال وقوع تسونامي في اليابان، وذلك بعد وقوع الزلزال، اليوم الاثنين.وحث خبراء الزلازل سكان المناطق الساحلية على إخلاء منازلهم على الفور.