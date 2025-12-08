العملة الإيرانية تصل لأدنى مستوى لها على الإطلاق

ويواجه الاقتصاد الإيراني خطر الركود، إذ يتوقع انكماشا اقتصاديا 1.7 بالمئة في عام 2025 و2.8 بالمئة في عام 2026.وتتفاقم المخاطر بسبب ارتفاع التضخم، إذ أعلن عن تضخم شهري بلغ 48.6 بالمئة في أكتوبر، وهو الأعلى في 40 شهرا.ورغم الضغوط التضخمية، قالت الشهر الماضي إنها ستزيد أسعار الوقود في ديسمبر/ كانون الاول وفق شروط معينة، وهو ما يؤثر في الأول على السائقين الذين يستهلكون أكثر من 100 لتر شهريا.