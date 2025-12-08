الهند ونيبال توقعان اتفاقيات جديدة

وتم توقيع الاتفاقيات بين شركة باورغريد ، وهي مؤسسة عامة كبرى (ماهاراتنا)، وهيئة الكهرباء النيبالية، بحضور وزير الطاقة والموارد المائية والري في نيبال غيسنغ، ووزير الكهرباء والإسكان والشؤون الحضرية منوهر لال ختّر في نيودلهي.وتركزت المباحثات على تعزيز التعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة، حيث شملت الاتفاقيات إنشاء شركتين مشتركتين في كل من الهند ونيبال لتطوير بنية تحتية متقدمة لنقل الكهرباء عبر الحدود.ويتضمن المشروعان الجديدان إنشاء خطين لنقل الطاقة بقدرة 400 كيلوفولت يربطان بين إيناروا (نيبال) ونيو بورنيا (الهند)، ولمكي (دودودهارا – نيبال) وبريلي (الهند)، ما سيسمح بتبادل أسرع وأكثر موثوقية للطاقة الكهربائية بين الجانبين.وبحسب بيان صادر عن وزارة الكهرباء، ناقش الجانبان تقدّم مشاريع الطاقة الكهرومائية في نيبال، إضافة إلى مبادرات ربط الشبكات الإقليمية التي من شأنها تعزيز أمن الطاقة وتوسيع استخدام مصادر الطاقة النظيفة بين البلدين.وأكد البيان أن استكمال هذه المشاريع سيزيد من حجم تبادل الكهرباء بين الهند ونيبال بشكل كبير، ويسهم في تعزيز أمن الطاقة الإقليمي وتحسين مرونة الشبكة ودعم النمو الاقتصادي المستدام في كلا البلدين.ويُتوقّع أن تُسهم هذه الخطوط الجديدة في تحسين تبادل الطاقة بين الهند ونيبال، وترسيخ علاقات التعاون طويلة الأمد بينهما، استنادًا إلى روابط دبلوماسية عميقة والتزام مشترك بالتنمية المستدامة وأمن الطاقة في المنطقة.