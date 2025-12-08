الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-549393-639008213756144010.jpg
الهند ونيبال توقعان اتفاقيات جديدة
دوليات
2025-12-08 | 11:59
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
27 شوهد
وقّعت الهند ونيبال اتفاقيات مهمة لتنفيذ مشروعين جديدين لخطوط نقل الكهرباء العابرة للحدود عالية الجهد، تهدفان إلى تعزيز تجارة
الطاقة الكهربائية
بين البلدين وتقوية
التعاون الإقليمي
في قطاع الطاقة، وذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الكهرباء.
وتم توقيع الاتفاقيات بين شركة باورغريد
الهندية
، وهي مؤسسة عامة كبرى (ماهاراتنا)، وهيئة الكهرباء النيبالية، بحضور وزير الطاقة والموارد المائية والري في نيبال
كولمان
غيسنغ، ووزير الكهرباء والإسكان والشؤون الحضرية
الهندي
منوهر لال ختّر في نيودلهي.
وتركزت المباحثات على تعزيز التعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة، حيث شملت الاتفاقيات إنشاء شركتين مشتركتين في كل من الهند ونيبال لتطوير بنية تحتية متقدمة لنقل الكهرباء عبر الحدود.
ويتضمن المشروعان الجديدان إنشاء خطين لنقل الطاقة بقدرة 400 كيلوفولت يربطان بين إيناروا (نيبال) ونيو بورنيا (الهند)، ولمكي (دودودهارا – نيبال) وبريلي (الهند)، ما سيسمح بتبادل أسرع وأكثر موثوقية للطاقة الكهربائية بين الجانبين.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الكهرباء، ناقش الجانبان تقدّم مشاريع الطاقة الكهرومائية في نيبال، إضافة إلى مبادرات ربط الشبكات الإقليمية التي من شأنها تعزيز أمن الطاقة وتوسيع استخدام مصادر الطاقة النظيفة بين البلدين.
وأكد البيان أن استكمال هذه المشاريع سيزيد من حجم تبادل الكهرباء بين الهند ونيبال بشكل كبير، ويسهم في تعزيز أمن الطاقة الإقليمي وتحسين مرونة الشبكة ودعم النمو الاقتصادي المستدام في كلا البلدين.
ويُتوقّع أن تُسهم هذه الخطوط الجديدة في تحسين تبادل الطاقة بين الهند ونيبال، وترسيخ علاقات التعاون طويلة الأمد بينهما، استنادًا إلى روابط دبلوماسية عميقة والتزام مشترك بالتنمية المستدامة وأمن الطاقة في المنطقة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
