لبنان يرفض الاتهامات بعدم قيام الجيش بدوره جنوب الليطاني

رفض جوزاف خليل ، الاثنين، الاتهامات بعدم قيام الجيش بدوره جنوب الليطاني.

وقال في كلمة له، "نرحب بأي دور فرنسي يهدف إلى وقف الأعمال العدائية والانسحاب الإسرائيلي من الجنوب".

وأضاف "موقفنا يعكس رغبتنا في التفاوض لإيجاد حلول دبلوماسية ولا نريد مطلقا اعتماد لغة الحرب"، رافضا "الاتهامات بعدم قيام الجيش بدوره كاملا في منطقة جنوب الليطاني".