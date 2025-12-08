موسكو: واشنطن لم تبلغنا بعد بنتائج محادثاتها مع أوكرانيا

وقال بيسكوف اليوم الاثنين، في تصريح للصحفيين، ردا على سؤال حول ما إذا كانت جرت اتصالات بين وواشنطن في أعقاب مناقشات الأخيرة مع : "الاتصالات قائمة، لكن المناقشات لم تتواصل حتى الآن".وأضاف: "لم نسمع أي تصريحات محددة من جانب كييف، ولم تُنقل إلينا حتى الآن نتائج الاتصالات بين وأوكرانيا".وردا على سؤال حول ما إذا كان الكرملين سيقيم بشكل إيجابي توقف الولايات المتحدة لما يُعرف بـ"دبلوماسية مكبرات الصوت" اعتبر بيسكوف ذلك "خطوة إيجابية"، قائلا: "يمكن بل، يجب تقييم ذلك بشكل إيجابي، لأننا مقتنعون مرة أخرى بأن هذا النوع من المفاوضات بالغة التعقيد يجب أن يتم في أجواء من الهدوء".وكانت الولايات المتحدة قد طرحت في الماضي، خطة مؤلفة من 28 بندا لتسوية الأزمة الأوكرانية، أثارت استياء كييف وعدد من شركائها الأوروبيين، ما دفع هذه الأطراف لمحاولة إدخال تعديلات جوهرية عليها، وفي 23 نوفمبر، عقدت الولايات المتحدة وأوكرانيا مشاورات في جنيف لمناقشة الخطة.