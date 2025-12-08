الصفحة الرئيسية
استبعاد بلير من قائمة مرشحي عضوية مجلس إدارة غزة
دوليات
2025-12-08 | 13:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
316 شوهد
كشفت صحيفة فايننشال تايمز، الاثنين، عن استبعاد
رئيس الوزراء
البريطاني السابق
توني بلير
من قائمة مرشحي عضوية مجلس السلام لإدارة قطاع
غزة
.
ونقلت "فايننشال تايمز" عن مصادر، "استبعاد
توني بلير
من قائمة مرشحي عضوية مجلس السلام الذي اقترحه ترمب لإدارة
غزة
".
وأضافت "استبعاد بلير من قائمة مرشحي عضوية مجلس السلام بغزة جاء بعد اعتراض دول عربية وإسلامية".
ومجلس السلام هو ضمن خطة الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
"الـ20 نقطة" التي أعلن عنها في أيلول 2025، بعد حرب غزة التي اندلعت في تشرين الأول 2023 وأسفرت عن استشهاد قرابة 70 ألف فلسطيني وتدمير واسع للبنية التحتية.
وتهدف الخطة إلى إنشاء مجلس دولي يشرف على إعادة الإعمار ونزع سلاح حماس، تدريب قوات أمنية فلسطينية، وانتقال السلطة تدريجيًا إلى لجنة تقنية فلسطينية مرتبطة بالسلطة الوطنية الفلسطينية.
وفي تشرين الأول 2025، أعلن
ترامب
أن
إسرائيل
وحماس "وقعتا على المرحلة الأولى" من الخطة، لكنها تواجه عقبات مثل غياب التزامات عسكرية دولية ورفض حماس لأي "وصاية أجنبية".
