استبعاد بلير من قائمة مرشحي عضوية مجلس إدارة غزة

كشفت صحيفة فايننشال تايمز، الاثنين، عن استبعاد البريطاني السابق من قائمة مرشحي عضوية مجلس السلام لإدارة قطاع .​

ونقلت "فايننشال تايمز" عن مصادر، "استبعاد من قائمة مرشحي عضوية مجلس السلام الذي اقترحه ترمب لإدارة ".

وأضافت "استبعاد بلير من قائمة مرشحي عضوية مجلس السلام بغزة جاء بعد اعتراض دول عربية وإسلامية".

ومجلس السلام هو ضمن خطة الرئيس الأمريكي "الـ20 نقطة" التي أعلن عنها في أيلول 2025، بعد حرب غزة التي اندلعت في تشرين الأول 2023 وأسفرت عن استشهاد قرابة 70 ألف فلسطيني وتدمير واسع للبنية التحتية.



وتهدف الخطة إلى إنشاء مجلس دولي يشرف على إعادة الإعمار ونزع سلاح حماس، تدريب قوات أمنية فلسطينية، وانتقال السلطة تدريجيًا إلى لجنة تقنية فلسطينية مرتبطة بالسلطة الوطنية الفلسطينية.



وفي تشرين الأول 2025، أعلن أن وحماس "وقعتا على المرحلة الأولى" من الخطة، لكنها تواجه عقبات مثل غياب التزامات عسكرية دولية ورفض حماس لأي "وصاية أجنبية".