نتنياهو: المرحلة الأولى من خطة ترامب على وشك الانتهاء

وقال نتنياهو في كلمة ألقاها مساء اليوم الاثنين في الإسرائيلي: "نحن على وشك انتهاء المرحلة الأولى من خطة ، وسنركز الآن على مهمة نزع سلاح وتجريد حماس منه".وأضاف: "حماس تخرق اتفاق وقف إطلاق النار ولن نسمح لعناصرها بإعادة التسلح وتهديدنا من جديد وسيكون ذلك بطريقة سهلة أو بالطريقة الصعبة".وأشار نتنياهو إلى أن جهود حكومته مستمرة لاستعادة رفات آخر أسير إسرائيلي من القطاع".ورغم عدم إطلاق سراح آخر جثة أسير إسرائيلي بغزة، تضغط للانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة التسوية، ووفقا لصحيفة " "، تسعى لإحداث تقدم ملموس قبل اجتماع نتنياهو وترامب المتوقع نهاية الشهر.