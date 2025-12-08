روسيا تحذر من "نزاع واسع النطاق" في فنزويلا

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ناس وناس
من
05:30 PM
الى
06:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب: قارة أوروبا تسير في طريق سيئ
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-549403-639008180739587373.jpg
روسيا تحذر من "نزاع واسع النطاق" في فنزويلا
دوليات
2025-12-08 | 14:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
216 شوهد
قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية
ماريا زاخاروفا
، إن التوترات حول فنزويلا تثير قلقا، محذرة من أن نزاعا واسع النطاق هناك سيؤدي إلى عواقب لا يمكن التنبؤ بها.
وأكدت
زاخاروفا
في تعليقها على
استراتيجية الأمن القومي
الجديدة للولايات المتحدة، اليوم الاثنين، أن
موسكو
تأمل في أن
واشنطن
لن تدخل في نزاع واسع النطاق مع فنزويلا.
وقالت إن "ذلك يثير قلقا بالغا على خلفية التوترات الحالية حول فنزويلا، التي يؤججها البنتاغون بشكل متعمد".
وتابعت: "نأمل في أن
البيت الأبيض
سيتمكن من الامتناع عن التحرك اللاحق نحو نزاع واسع النطاق، ما يهدد بأن يؤدي إلى عواقب لا يمكن التنبؤ بها بالنسبة لنصف الكرة الأرضية الغربي بأسره".
وأشارت زاخاروفا إلى أن الاستراتيجية الأمريكية الجديدة تتضمن بنودا تشبه الإشارات إلى "تعديل روزفلت"، الرئيس الأمريكي الـ 26 الذي أعلن في حينه عن حق واشنطن في التدخل في شؤون بلدان
أمريكا
اللاتينية من أجل "استقرار الوضع الاقتصادي الداخلي" فيها.
وكان الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
قد أعلن في وقت سابق أن
الولايات المتحدة
ستستهدف عصابات
المخدرات
في أمريكا اللاتينية من خلال توجيه ضربات إلى مواقع على الأرض، وذلك بعد أن استهدفت القوات الأمريكية قوارب يعتقد أنها تنقل مخدرات في البحر منذ سبتمبر الماضي.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
هل ستنتقل حقبة العراق الى فنزويلا وتتكرر حرب "الحواسم"؟
09:11 | 2025-10-29
السيد الصدر يوجه بحل نزاع عشائري مسلح "اندلع بسبب خلاف على الانتخابات" (وثيقة)
02:50 | 2025-10-27
تحركات "تغيير نظام فنزويلا".. الخارجية الامريكية: فنزويلا توفر موطئ قدم لإيران وحزب الله!
01:06 | 2025-12-03
تفاعل واسع مع نظرات "حسناء إيطاليا" لأحمد الشرع
05:43 | 2025-09-24
روسيا
فنزويلا
استراتيجية الأمن القومي
الولايات المتحدة
ماريا زاخاروفا
دونالد ترامب
البيت الأبيض
الأمن القومي
المخدرات
زاخاروفا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الموجة المطرية الاعنف تبدأ اليوم وتستمر طويلا.. والدوام قد يتعطل في العراق
أخبار الطقس
51.59%
00:33 | 2025-12-07
الموجة المطرية الاعنف تبدأ اليوم وتستمر طويلا.. والدوام قد يتعطل في العراق
00:33 | 2025-12-07
الاطار يكشف ملامح رئيس الوزراء القادم بـ5 تلميحات.. هل الحسم بهذا الأسبوع؟
سياسة
19.43%
01:26 | 2025-12-07
الاطار يكشف ملامح رئيس الوزراء القادم بـ5 تلميحات.. هل الحسم بهذا الأسبوع؟
01:26 | 2025-12-07
طفرة جديدة بأسعار الدولار في العراق
اقتصاد
18.09%
09:00 | 2025-12-08
طفرة جديدة بأسعار الدولار في العراق
09:00 | 2025-12-08
تعرف على أسعار الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
10.89%
03:43 | 2025-12-07
تعرف على أسعار الدولار في العراق اليوم
03:43 | 2025-12-07
المزيد
أحدث الحلقات
من الأخير
ثياب الامبراطور في نسخة إطارية - من الأخير م٢ - حلقة ٩٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-08
من الأخير
ثياب الامبراطور في نسخة إطارية - من الأخير م٢ - حلقة ٩٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-08
Live Talk
الرضاعة الطبيعية بعد عمليات السليكون - Live Talk - الحلقة ١٧٦ | 2025
10:30 | 2025-12-08
Live Talk
الرضاعة الطبيعية بعد عمليات السليكون - Live Talk - الحلقة ١٧٦ | 2025
10:30 | 2025-12-08
ناس وناس
بغداد المحمودية - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٣ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-08
ناس وناس
بغداد المحمودية - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٣ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-08
عشرين
الولاية الثانية .. بين الوقائع والموانع! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-06
عشرين
الولاية الثانية .. بين الوقائع والموانع! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-06
رحال
رحلة الى قلب الشامية في الديوانية - رحال م٦ - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-06
رحال
رحلة الى قلب الشامية في الديوانية - رحال م٦ - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-06
Biotic
مشاكل الجهاز الهضمي - م٤ Biotic - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-05
Biotic
مشاكل الجهاز الهضمي - م٤ Biotic - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-05
حصاد السومرية
مبعوثان ووفد.. ترامب يعزز لجنتي الاطار بـثالثة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-05
حصاد السومرية
مبعوثان ووفد.. ترامب يعزز لجنتي الاطار بـثالثة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-05
الهوا الك
اختفاء مواطن في سوريا... وآخر مريض علاجه فقط في الهند! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-05
الهوا الك
اختفاء مواطن في سوريا... وآخر مريض علاجه فقط في الهند! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-05
الأكثر مشاهدة
من الأخير
ثياب الامبراطور في نسخة إطارية - من الأخير م٢ - حلقة ٩٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-08
من الأخير
ثياب الامبراطور في نسخة إطارية - من الأخير م٢ - حلقة ٩٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-08
Live Talk
الرضاعة الطبيعية بعد عمليات السليكون - Live Talk - الحلقة ١٧٦ | 2025
10:30 | 2025-12-08
Live Talk
الرضاعة الطبيعية بعد عمليات السليكون - Live Talk - الحلقة ١٧٦ | 2025
10:30 | 2025-12-08
ناس وناس
بغداد المحمودية - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٣ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-08
ناس وناس
بغداد المحمودية - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٣ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-08
عشرين
الولاية الثانية .. بين الوقائع والموانع! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-06
عشرين
الولاية الثانية .. بين الوقائع والموانع! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-06
رحال
رحلة الى قلب الشامية في الديوانية - رحال م٦ - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-06
رحال
رحلة الى قلب الشامية في الديوانية - رحال م٦ - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-06
Biotic
مشاكل الجهاز الهضمي - م٤ Biotic - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-05
Biotic
مشاكل الجهاز الهضمي - م٤ Biotic - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-05
حصاد السومرية
مبعوثان ووفد.. ترامب يعزز لجنتي الاطار بـثالثة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-05
حصاد السومرية
مبعوثان ووفد.. ترامب يعزز لجنتي الاطار بـثالثة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-05
الهوا الك
اختفاء مواطن في سوريا... وآخر مريض علاجه فقط في الهند! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-05
الهوا الك
اختفاء مواطن في سوريا... وآخر مريض علاجه فقط في الهند! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-05
اخترنا لك
ترامب: قارة أوروبا تسير في طريق سيئ
15:30 | 2025-12-08
نتنياهو: المرحلة الأولى من خطة ترامب على وشك الانتهاء
13:27 | 2025-12-08
استبعاد بلير من قائمة مرشحي عضوية مجلس إدارة غزة
13:00 | 2025-12-08
موسكو: واشنطن لم تبلغنا بعد بنتائج محادثاتها مع أوكرانيا
12:31 | 2025-12-08
لبنان يرفض الاتهامات بعدم قيام الجيش بدوره جنوب الليطاني
12:05 | 2025-12-08
الهند ونيبال تتفقان على التعاون الاقتصادي.. اتفاقيات جديدة
11:59 | 2025-12-08
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.