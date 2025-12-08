روسيا تحذر من "نزاع واسع النطاق" في فنزويلا

وأكدت في تعليقها على الجديدة للولايات المتحدة، اليوم الاثنين، أن تأمل في أن لن تدخل في نزاع واسع النطاق مع فنزويلا.وقالت إن "ذلك يثير قلقا بالغا على خلفية التوترات الحالية حول فنزويلا، التي يؤججها البنتاغون بشكل متعمد".وتابعت: "نأمل في أن سيتمكن من الامتناع عن التحرك اللاحق نحو نزاع واسع النطاق، ما يهدد بأن يؤدي إلى عواقب لا يمكن التنبؤ بها بالنسبة لنصف الكرة الأرضية الغربي بأسره".وأشارت زاخاروفا إلى أن الاستراتيجية الأمريكية الجديدة تتضمن بنودا تشبه الإشارات إلى "تعديل روزفلت"، الرئيس الأمريكي الـ 26 الذي أعلن في حينه عن حق واشنطن في التدخل في شؤون بلدان اللاتينية من أجل "استقرار الوضع الاقتصادي الداخلي" فيها.وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن في وقت سابق أن ستستهدف عصابات في أمريكا اللاتينية من خلال توجيه ضربات إلى مواقع على الأرض، وذلك بعد أن استهدفت القوات الأمريكية قوارب يعتقد أنها تنقل مخدرات في البحر منذ سبتمبر الماضي.