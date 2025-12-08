الصفحة الرئيسية
التالي
صمون وزعتر
من
06:30 PM
الى
07:30 PM
LIVE
ترامب: قارة أوروبا تسير في طريق سيئ
دوليات
2025-12-08 | 15:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
317 شوهد
اعتبر الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
، الاثنين، أن قارة أوروبا تسير في طريق سيئ، داعيا إياها الى الإبقاء على نفسها.
وقال
ترامب
في تصريحات صحافية، على أوروبا أن تكون حذرة وعليها الإبقاء على نفسها كما هي فالقارة تسير في طريق سيئ".
وسبق أن قالت
إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
، إن أوروبا تواجه خطر "المحو الحضاري" وربما تفقد يوما ما مكانتها كحليف موثوق به للولايات المتحدة، مما أثار انتقادات من الأوروبيين الذين شبهوا هذه اللهجة بخطاب الكرملين.
وكانت وزيرة خارجية
الاتحاد الأوروبي
كايا كالاس
رأت، قبل أيام، أن
الولايات المتحدة
ما زالت الحليف الأكبر لأوروبا، وذلك غداة نشر
واشنطن
استراتيجية الأمن القومي
الأمريكي الجديدة التي انتقدت المؤسسات الأوروبية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
