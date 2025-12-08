واشنطن: ترامب قد ينسحب من جهود التسوية في أوكرانيا

وقال ويتاكر وفق قناة " نيوز" اليوم الاثنين: "إذا رأى الرئيس أن الصفقة مستحيلة، فسيتراجع عنها وينسحب من هذا الأمر، وهو ما يتماشى مع طبيعة شخصيته كما تعلمون".وفي الوقت نفسه، أعرب المسؤول الأمريكي، عن ثقته بأن باتت قريبة من التوصل إلى تسوية الصراع، مؤكدا استمرار تحقيق "تقدم ملموس" في العملية التفاوضية، وداعيا فرق التفاوض إلى "مواصلة عملها الدؤوب".وكانت قد طرحت في تشرين الثاني الماضي، خطة مؤلفة من 28 بندا لتسوية الأزمة الأوكرانية، أثارت استياء وعدد من شركائها الأوروبيين، ما دفع هذه الأطراف لمحاولة إدخال تعديلات جوهرية عليها.