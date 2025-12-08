غارات إسرائيلية تستهدف جنوبي لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن غارات إسرائيلية استهدفت جنوبي .

وقالت للاعلام، إن "الطيران الحربي الاسرائيلي شن سلسلة غارات استهدفت اقليم التفاح".

وأضافت "هنالك تحليق مكثف للطيران الحربي فوق الجنوب وشن غارات وهمية".

الى ذلك، قال الجيش الإسرائيلي، "هاجمنا أهدافا لحزب الله في بينها مجمع تدريب وتأهيل كانت تستخدمه قوة الرضوان".