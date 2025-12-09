زلزال اليابان.. آلاف بلا مياه وتوقف محطة فوكوشيما النووية خوفًا من الارتدادات

وضرب بلغت قوته 7.5 درجة قبالة الساحل الشرقي لليابان، مسجلا شدة تجاوزت 6 درجات على مقياس الزلازل الياباني في مدينة هاشينوهي بمحافظة أوموري، وهو أعلى مستوى يُسجل في المنطقة منذ بدء المراقبة عام 1996.وحسب وسائل إعلام يابانية أعلنت توقف خدمات المياه في عدة بلدات، فيما أوقفت شركة مؤقتًا عملية تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما النووية بعد صدور تحذير من تسونامي.ومكتب بدورهم أصدروا استشارة شملت 182 بلدية في سبع محافظات، محذرين من احتمال وقوع زلازل إضافية أو موجات تسونامي بارتفاع يصل إلى 3 أمتار حتى منتصف ليل 16 . هذه هي المرة الأولى التي يُفعّل فيها هذا التحذير منذ إدخاله عام 2022.وفي محطة روكاشو لمعالجة الوقود النووي المستنفد، أدى الاهتزاز إلى فيضان نحو 450 لترًا من المياه داخل حوض التخزين، دون تسجيل أي تأثير على البيئة الخارجية.كما تم رصد موجات على طول الساحل من إلى فوكوشيما، بلغ أقصاها 70 سم في كوجي بمحافظة إيواتي.