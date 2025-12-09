انتقادات مثيرة من ترامب لأوروبا: دول متداعية وقادتها ضعفاء!

وفي مقابلة مع مجلة "بوليتيكو"، نُشرت الثلاثاء، قلل من أهمية الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة، منتقداً ما وصفه بفشلهم في ضبط الهجرة وإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، كما ألمح إلى عزمه دعم مرشحين سياسيين أوروبيين يتوافقون مع رؤيته للقارة.وقال ترامب عن القادة الأوربيين: "أعتقد أنهم ضعفاء، لكنني أعتقد أيضاً أنهم يريدون أن يكونوا شديدي الالتزام بالصواب السياسي". وأضاف: "أعتقد أنهم لا يعرفون ما يفعلونه.. أوروبا لا تعرف ما يجب فعله".