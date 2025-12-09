روسيا.. رحلة تجريبية تتسبب بتحطم طائرة نقل عسكرية

وأوضحت الوزارة لوكالتي الأنباء الروسيتين "تاس" و"ريا " أن "طائرة نقل عسكرية من طراز An-22 تحطمت أثناء رحلة تجريبية، وبعد أعمال تصليح"، موضحة أنها "سقطت في منطقة غير مأهولة".وأضافت الوزارة أن فريق إنقاذ يتجه إلى موقع التحطم لمعرفة ما إذا كان يوجد أي ناجين.وأفاد مصدر في جهاز الإنقاذ وكالة "تاس" بأن سبعة أشخاص ربما كانوا في الطائرة.ولم توضح السلطات الروسية حتى الآن ما إذا كان الحادث مرتبطا بالحرب مع أوكرانيا.