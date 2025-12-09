سوريا.. أصوات انفجارات في منطقة المزة

أفادت السورية، مساء الثلاثاء، بوجود أصوات انفجارات بمنطقة المزة في العاصمة دمشق.

وقالت الإخبارية السورية، "أصوات انفجارات في منطقة المزة بدمشق يجري التحقق من طبيعتها".

وأضافت أن "قذائف مجهولة المصدر سقطت في محيط مطار المزة في العاصمة دمشق".

الى ذلك، قال مصدر أمني "لا إصابات ولا أضرار مادية جراء سقوط قذائف في محيط مطار المزة العسكري غربي دمشق".