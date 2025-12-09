واشنطن تتحدث عن استخدام نفوذها لوقف فظائع السودان

وقالت الخارجية في بيان، " ستستخدم نفوذها وسلطتها لوقف الفظائع المروعة التي تحدث في ".وأضافت الخارجية الأمريكية أن "الدعم السريع سيطرت بدعم من مقاتلين كولومبيين على الفاشر ونفذت عمليات قتل جماعي للمدنيين"، داعية الجهات الخارجية الفاعلة الى "وقف تقديم الدعم العسكري والمالي للأطراف المتحاربة بالسودان".وتشهد السودان حربًا منذ نيسان 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، وسط اتهامات متبادلة بتلقي دعم خارجي من أطراف إقليمية، فيما وصلت مفاوضات جرت في إلى طريق مسدود، في ظل استمرار العنف وارتفاع أعداد الضحايا المدنيين.