حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-549503-639009098683793671.jpg
مقتل جندي بريطاني في أوكرانيا
دوليات
2025-12-09 | 15:45
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
5 شوهد
أعلنت
وزارة الدفاع البريطانية
اليوم الثلاثاء، مقتل أحد جنودها في أوكرانيا أثناء مراقبته القوات الأوكرانية وهي تختبر نظاما دفاعيا جديدا.
وجاء في بيان للوزارة عبر منصة "إكس": "ببالغ الحزن والأسى، نُعلن وفاة أحد أفراد القوات المسلحة البريطانية في أوكرانيا صباح اليوم، الثلاثاء 9
ديسمبر
".
وأضاف البيان: "أُصيب الجندي في حادث مأساوي أثناء مُشاهدته القوات الأوكرانية تختبر نظاما دفاعيا جديدا، بعيدا عن خطوط المواجهة". مشيرا إلى أن عائلته أُبلغت بالخبر وقدمت لها الوزارة خالص التعازي.
ولم تقدم الوزارة أي تفاصيل إضافية حول هوية المجند أو رتبته، أو الظروف الكاملة للحادث، أو نوعية الأسلحة الجديدة التي كانت القوات الأوكرانية تختبرها.
>>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
