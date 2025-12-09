مقتل جندي بريطاني في أوكرانيا

وجاء في بيان للوزارة عبر منصة "إكس": "ببالغ الحزن والأسى، نُعلن وفاة أحد أفراد القوات المسلحة البريطانية في أوكرانيا صباح اليوم، الثلاثاء 9 ".وأضاف البيان: "أُصيب الجندي في حادث مأساوي أثناء مُشاهدته القوات الأوكرانية تختبر نظاما دفاعيا جديدا، بعيدا عن خطوط المواجهة". مشيرا إلى أن عائلته أُبلغت بالخبر وقدمت لها الوزارة خالص التعازي.ولم تقدم الوزارة أي تفاصيل إضافية حول هوية المجند أو رتبته، أو الظروف الكاملة للحادث، أو نوعية الأسلحة الجديدة التي كانت القوات الأوكرانية تختبرها.