إطلاق نار في جامعة كنتاكي الأمريكية

شهدت الأمريكية، إطلاق نار خلف عددا من الإصابات.

ولاية ، "إطلاق نار في جامعة الولاية خلف عددا من الإصابات وقوات الأمن ألقت القبض على المشتبه به".

الى ذلك، نقلت " " عن مسؤولين في الشرطة الأمريكية، "مقتل طالب وإصابة آخر بجروح خطيرة في إطلاق نار بجامعة ولاية كنتاكي".

ومن أبرز حوادث إطلاق النار العشوائي في الجامعات الأمريكية خلال السنوات الماضية، مذبحة عام 2007 التي أسفرت عن مقتل 32 شخصًا وإصابة 23 آخرين.

كما شهد عام 2023 حادثتي إطلاق نار بارزتين؛ الأولى في جامعة ولاية ميشيغان حيث قُتل 3 طلاب وأصيب 5 آخرون، والثانية في بمدينة لاس ، وأسفرت عن مقتل 3 من أعضاء هيئة التدريس.