ماسك يدعو إلى إلغاء المفوضية الأوروبية

وكتب ماسك عبر منصة "إكس": "يجب إلغاء وتعويضها بهيئة منتخبة، ويجب انتخاب رئيس انتخابا مباشرا".وأضاف: "النظام الحالي هو حكم بيروقراطي، وليس ديمقراطيا".يذكر أنه في 2024، وصف ماسك عملية تشكيل المفوضية الأوروبية بأنها غير ديمقراطية، معلنا أن أعضاء البرلمان الأوروبي يجب أن ينتخبوا المرشحين لمناصب المفوضية مباشرة، كما دعا ماسك في وقت سابق، إلى تفكيك الاتحاد الأوروبي وإعادة السيادة الكاملة للدول الأعضاء فيه.