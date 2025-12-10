الإمارات تحظر السفر الى دولة مالي

وقال بيان نشرته (وام)، أنه "نظرا للأحداث الراهنة في ، تحظر سفر مواطني دولة الإمارات إلى مالي".كما دعت الوزارة المواطنين الإماراتيين المتواجدين في مالي إلى "المغادرة والعودة إلى الدولة في أقرب وقت".وشددت الخارجية الإماراتية على "أهمية الالتزام بالتعليمات والتنبيهات الصادرة عنها، وأخذ أعلى درجات الحيطة والحذر".