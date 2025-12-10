من الجانب السوري.. إعلام إسرائيلي يتحدث عن سيناريو "اقتحام مفاجئ"

وبحسب صحيفة " "، فإنّ جماعات مسلّحة تنشط في الجنوب السوري، قد تشكّل التهديد المباشر في أي مواجهة مقبلة، وسط الحديث عن "سيناريو رعب" محتمل في الجولان.وتشير التقديرات، وفق تقارير إسرائيلية، إلى إمكانية تنفيذ اقتحام من نقطتين أو ثلاث ضمن جنوب ، عبر نحو 40 سيارة تحمل مجموعات مسلّحة بهدف مهاجمة مواقع داخل .وأوضحت التقارير أنّه تسعى هذه الجماعات إلى الإعداد لهجوم منسّق من الجنوب السوري، ما دفعه إلى اتخاذ خطوات عسكرية استباقية، بينها هجوم على منطقة بيت جن السورية في الأيام الماضية "لردع هجمات مخطط لها"، وفق الرواية الإسرائيلية.كما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنّ اقتحام الجيش لقرية خان عنبة الواقعة شرق القنيطرة يوم الثلاثاء جاء لـ«مواجهة المسلحين وإشغالهم»، وسط استمرار حالة التأهّب على طول الحدود السورية ــ الإسرائيلية.وتترافق هذه التطورات مع متابعة إسرائيلية لصيقة للتحركات في الجنوب السوري، تحسّبًا لأي تصعيد قد يُنقل سريعًا إلى الجولان المحتل.وتشير التقديرات أيضًا إلى أنّ التي توغّلت في الجنوب منذ 8 كانون الأول 2024، أقامت عشرات الحواجز لمنع أي اختراق من هذا النوع، إلا أنّ التقييم العسكري الإسرائيلي يعتبر أنّ مجرّد وصول بعض هذه السيارات إلى الكيبوتسات والبلدات الزراعية في الجولان أو قد يقود إلى السيناريو الأخطر.وفي هذا السياق، ذكرت المصادر الإسرائيلية أنّ مواجهة حدثت بين مدنيين سوريين وعناصر من لواء المظليين الاحتياطي 55 خلال عملية توغّل إسرائيلية في قرية خان عنبة، وانتهت بإطلاق الجنود النار على مدنيين حاولوا تطويق القوة.