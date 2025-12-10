سوريا.. إحالة ابن عم بشار الأسد الى المحاكمة

وأكدت وزارة العدل أن هذه الخطوة تأتي في سياق تعزيز مبدأ الشفافية والمحاسبة القضائية، وبما يضمن تحقيق سيادة القانون واستقلالية القضاء، ويعكس التزام الدولة بتطبيق العدالة بموضوعية ودون تمييز.وأظهر فيديو نشرته الوزارة في صفحتها على استجواب المتهم وسيم الأسد من قبل السابع توفيق العلي، حيث تم توجيه عدة تهم له بجرائم منها: تشكيل مجموعات قتالية إجرامية تابعة للفرقة الرابعة عام 2012، والإشراف على تمويل المجموعات بالأسلحة والمال، بالتنسيق مع العميد في جيش النظام البائد غياث دلة، وتسليح المنتسبين للميليشيات الرديفة في منطقة المليحة، إضافة إلى جرائم الترهيب والتخويف والتسبب بمقتل مدنيين في جرمانا عام 2012.وشملت تهم وسيم الأسد: "تفييش العساكر ونقلهم ضمن القطعات العسكرية، وقبض الرشاوى قبل وبعدها، وإقامة علاقة قوية مع تاجر اللبناني نوح زعيتر الذي تم اعتقاله مؤخرا".وكانت قوى الأمن الداخلي السوري تمكنت في الحادي والعشرين من يونيو الماضي من إلقاء القبض على وسيم الأسد في عملية أمنية مُحكمة على الحدود السورية .